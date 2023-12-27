Здоровье 27 декабря 2023, 09:09 Врачи спасли девочку, которая едва не замерзла в сугробе в Свердловской области Врачи Свердловской области спасли ребенка после двух клинических смертей piqsels

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В Свердловской области врачи спасли двухлетнюю девочку, которая чуть не замерзла в сугробе. Она пережила две клинические смерти. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

В поселке Красноярка 23 ноября двухлетняя девочка осталась со старшей сестрой. Родители были на работе. Пока старшая сестра спала, младшая девочка самостоятельно вышла на улицу без верхней одежды. Спустя время отец, который вернулся домой на обед, нашел дочь в сугробе рядом домом без признаков дыхания и сердцебиения. Девочку доставили в больницу с переохлаждением в тяжелом состоянии.

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По данным департамента, ребенок провалился в сугроб. Она провела на морозе без верхней одежды несколько часов и едва не погибла.

«Но уральские врачи совершили невозможное. Девочку, дважды пережившую клиническую смерть, спасли», — подчеркнула в сообщении.

Фельдшер Любовь Трофимова и медсестра Маргарита Горева фельдшерско-акушерского пункта Красноярки первыми пришли на помощь ребенку. Они провели реанимационные мероприятия, вернув девочку к жизни, пока бригада скорой помощи ехала из Серова.

Вторую клиническую смерть девочка пережила по пути в больницу. Спустя три дня санавиацией ее доставили в Екатеринбург. Сейчас ребенок находится дома, ей смогли сохранить нормальную работу организма.