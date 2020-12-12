Врачи составили список продуктов для сохранения здорового сердца

Прежде всего специалисты рекомендовали увеличить в своей тарелке объем зеленых листовых овощей. Шпинат, салат или капуста содержат большое количество витамина К, который снижает артериальное давление.

Хлеб и обработанные крупы лучше заменить цельнозерновыми продуктами. Они сохранят силу кровеносных сосудов. Долю антиоксидантов можно получать, перекусывая ягодами. Клубника, малина, ежевика или черника снижают уровень вредного холестерина и защищают сердечно-сосудистую систему от воспалений. К ним можно прибавить горсть грецких орехов или миндаля, которые также полезны для сердца.

Омега-три жирные кислоты в лососе или другой красной рыбе нормализуют уровень липидов в крови. В неделю нужно есть две-три порции рыбных блюд. Фасоль, горох и чечевица понижают уровень сахара и нормализуют пищеварительные процессы, что положительно сказывается на работе сердца.

Оливковое масло — главный источники мононенасыщенных жиров, которые требуются организму. Из помидоров человек получает ликопин, снижающий риск сердечных заболеваний. Большое содержание калия есть в авокадо. Этот витамин обеспечивает выработку полезного холестерина, который не формирует бляшки в сосудах. От появления тромбов защищает аллицин, который содержится в чесноке.

Кофе лучше заменить зеленым чаем. Кроме положительного влияния на сердечную мышцу, он помогает похудеть, так как ускоряет сжигание жира. На десерт можно взять шоколад с высоким содержанием какао. Вещества, которые в нем находятся, улучшают настроение и положительно влияют на сосуды.