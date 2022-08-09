facebook_pixel
    09 августа 2022, 12:19

    Врачи сообщили о серьезном увеличении числа госпитализаций с COVID-19 за последние сутки

    Оперштаб заявил, что за сутки COVID-19 заболели 16 325 россиянина

    Анна Усачева

    За последние сутки в России на 105,6% выросло количество госпитализаций с COVID-19. Об этом сообщили на сайте Оперштаба.

    Врачи сообщили о серьезном увеличении числа госпитализаций с COVID-19 за последние сутки

    Представители ведомства поделились данными, актуальными на 11:00 по московскому времени.

    По данным Оперштаба, за последние сутки по всей стране госпитализировано 2574 человека с этим заболеванием. Больше всего пациентов с COVID-19 поступило в больницы Москвы и Санкт-Петербурга.

    При этом всего по стране выявлено 16 325 положительных теста на COVID-19. Это на 1537 случаев меньше по сравнению с данными предыдущего дня.

    Также Оперштаб сообщил, что врачи освободили от наблюдения в связи с выздоровлением 13 092 человека. Это на 50,1% больше по сравнению с показателями 8 августа.

    Представители ведомства сообщили, что за последние сутки в стране официально зафиксировано 60 летальных исходов заболевания COVID-19. Это на 15 смертей больше по сравнению с суточными данными прошлого дня.