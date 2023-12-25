Здоровье 25 декабря 2023, 19:08 Врачи скорой смогут помогать пациентам без их согласия Путин утвердил закон о праве врачей скорой помогать пациентам без их согласия РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий врачам скорой оказывать помощь пациенту без его информированного добровольного согласия. Документ выложили на официальном портале опубликования правовых актов.

Глава государства утвердил изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В поправках указали, что при угрозе жизни человека врач сможет оказать ему помощь, если до ее начала гражданин или его законный представитель не отказались от медицинского вмешательства.

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Старший медработник выездной бригады сможет принять решение помочь пациенту, если тот неспособен выразить свою волю. Эти правила коснутся и оказания скорой помощи вне медицинской организации.

За пациентом и его представителями остается право отказаться от медицинского вмешательства. Такой документ необходимо оформить письменно.

Во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Путин отмечал, что в его президентскую программу войдет вопрос продления модернизации первичного звена здравоохранения. Президент призвал уделить особое внимание сельской местности в этом вопросе.