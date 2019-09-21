Врачи сделали операцию 30 лет страдавшему нарушением дыхания пациенту

Убийца мозга: как люди случайно становятся жертвами самого опасного паразита Подробнее

У 65-летнего Евгения был синдром обструктивного апноэ сна, его дыхание могло останавливаться десятки раз за ночь. Кроме того, из-за постоянного недосыпа мужчина страдал от головных болей и не мог чувствовать запахи.

Врачи медицинского центра «СОГАЗ» провели в Геленджике показательную операцию — полисинусотомию, которая избавила Евгения от проблем с носовым дыханием. Операция проходила в режиме телеконференции, за работой хирургов наблюдали медики из разных регионов России.

21 сентября, в День хирурга, под эгидой института «СОГАЗ» состоялась международная конференция «Нарушения дыхания во сне: современные тенденции лор-хирургического лечения». Ведущие оториноларингологи из России и Германии обсудили различные случаи лечения ночного апноэ.

ЛОР-врачи отмечают, что нередко храп во сне сигнализирует о серьезном заболевании — синдроме обструктивного апноэ сна. Из-за него человек постоянно мучается от недосыпа, как следствие, его эффективность труда снижается, растет количество аварий на дорогах и несчастных случаев на производстве.

«Во время сна мозг недополучает кислород, и организм вынужден вести постоянную борьбу за выживание. Это ослабляет сердечно-сосудистую систему, приводя к инфарктам, инсультам и даже внезапной смерти во сне», — сказала заведующая отделением оториноларингологии Международного медицинского центра «СОГАЗ» в Санкт-Петербурге Ольга Плоткина.