Врачи Санкт-Петербурга спасли мальчика с синдромом Рабсона-Менденхоллла | 360°

Здоровье 04 октября 2022, 03:58 Поделиться Telegram

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Viber Врачи Санкт-Петербурга спасли мальчика с синдромом Рабсона-Менденхоллла

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Врачи Санкт-Петербурга провели сложнейшую операцию. Они помогли мальчику с синдромом Рабсона-Менденхоллла, дав ему возможность самостоятельно дышать. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Во всем мире существует лишь 50 человек, которые страдают от подобной болезни. Такие пациенты сталкиваются с инсулинорезистентностью.

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«У таких детей очень рано развивается сахарный диабет, в связи с этим связанны и осложнения. Возникает гипергликемическая кома, что является жизнеугрожающим состоянием», — рассказал врач-

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Мальчик, которому провели операцию, сталкивался с приступами остановки дыхания. Также он не мог дышать самостоятельно. Однако после операции он получил возможность обходиться без дыхательного аппарата.

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