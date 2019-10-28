Врачи сами приедут к пациентам. Выездная диспансеризация началась в Домодедове

21 мобильная поликлиника продолжает работу в Подмосковье. Машины с врачами и оборудованием на борту сами приезжают к пациентам. В Домодедове на этих выходных диспансеризация на выезде прошла в парке «Елочки».

Светлане Александровне 74 года. Она поет в хоре, играет в настольный теннис и городки, путешествует — словом, «человек и пароход». Сегодня она проверяет здоровье в мобильной поликлинике.

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«Пришла обследоваться, потому что слежу за своим здоровьем. Периодически его укрепляю. В основном я спортсменка!» — сказала Светлана Кашкевич, пенсионерка.

Поликлиника работает на базе автомобиля ГАЗон Next. Только его кузов переделан под три кабинета. Пациента осмотрит терапевт, сделает ЭКГ, измерит давление и возьмет анализ крови.

«В этой поликлинике имеется несколько кабинетов: офтальмолог, лор, УЗИ. Это очень удобно для выездной формы. Поликлинику мы собираем как конструктор, в зависимости от того, что нужно на конкретном выезде», — сказал Андрей Осипов, главный врач Домодедовской городской больницы.

Стоит отметить, что первые результаты анализов пациенты получают на месте. Основные показатели — холестерин и сахар в крови. Они позволяют контролировать наиболее частотные заболевания: диабет и сердечно-сосудистые патологии.

«Я живу здесь недалеко, минут 10 пешком. И когда первый раз нам делали прививки — опять же, было в парке. Так я всех звала. Пойдемте — близко, на воздухе, интересно!» — сказала Светлана Кашкевич, пенсионерка.

Эти чудо-машины — часть программы «Активное долголетие». Чтобы ставить новые рекорды — а Светлана Александровна бывает со скандинавскими палками по девять километров гуляет — нужно быть здоровыми. А быть здоровым удобней, когда здоровье на колесах само едет к тебе.

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«Активное долголетие» — программа, которая стартовала 1 октября. Наша ключевая задача — оказать внимание, заботу, поддержку людям старшего поколения», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

По словам Андрея Осипова, главного врача Домодедовской городской больницы, совершено 300 выездов по всему Домодедову. Чем удобна эта поликлиника: ее используют и для приема пациентов, и как прививочный пункт.

Всего по Московской области работает 21 такая поликлиника. Они удобны тем, что могут заехать в каждый населенный пункт области. Удовольствие дорогое: одна штука стоит 15 миллионов рублей. Но, судя по эмоциям Светланы Александровны, деньги пошли на благое дело.