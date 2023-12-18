Здоровье 18 декабря 2023, 01:13 Врачи развенчали главные мифы о мастурбации Bodyandsoul: мнение о вреде мастурбации для организма оказалось мифом Unsplash

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Вокруг темы мастурбации уже не первый год возникает большое количество мифов. Врачи развенчали главные из них, сообщило издание Bodyandsoul.

Мнение о том, что самоудовлетворение приводит к образованию прыщей, оказалось неверным. Никакой связи между мастурбацией и выработкой кожного жира нет. Наоборот, оргазмы улучшают состояние кожи. Еще один миф — мастурбация приводит к проблемам со зрением. На самом деле это не так.

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В разное время также утверждалось, что самоудовлетворение снижает чувствительность. Врачи объяснили, что повредить нервные окончания настолько сильно невозможно. Более того, мастурбация помогает людям лучше изучить свое тело.

Антропологи из университета в Пенсильвании ранее пришли к выводу, что женский оргазм является частью репродуктивного цикла, но не несет в себе эволюционной функции.