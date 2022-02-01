Врачи расскажут о способах профилактики ВПЧ 4 марта

Вирус папилломы человека приводит к поражению горла, половых органов и вызывает рак шейки матки. Злокачественная опухоль занимает первое место в смертности женщин, страдающих от ракового заболевания. Но заражение вирусом можно предотвратить путем вакцинации, а опухоль найти на ранней стадии при помощи скрининга.

Все эти темы обсудят медицинские специалисты в ходе научно-практической конференции «Вакцинация и скрининг: Реализация глобальной стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки в России». Мероприятие пройдет 4 марта, во Всемирный день борьбы с вирусом папилломы человека, который в этом году получил слоган: «Одной проблемой меньше!».

На конференции с лекциями выступят ведущие специалисты России по программам скрининга и вакцинации, а также по лечению и профилактике вируса папилломы человека и заболеваний, которые он вызывает.

Организаторами мероприятия стали Благотворительный фонд развития социальных программ и Общероссийская общественная организация «Противораковое общество России». Конференция пройдет в Центре развития благотворительности и социальной активности «Благосфера» по адресу: Москва, 1-й Боткинский проезд, дом 7, строение 1. Для всех, кто не сможет присутствовать лично, организаторы запустят онлайн-трансляцию, в ходе которой можно задавать свои вопросы.