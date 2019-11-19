  • Врачи рассказали об основных причинах бесплодия

    19 ноября 2019, 04:31

    Ирина Нагайникова

    Специалисты рассказали, что зачастую бесплодие оказывается мнимым, и для беременности достаточно изменить образ жизни, сообщило ИА Nation News со ссылкой на Planet-today.ru.
    Врачи рассказали об основных причинах бесплодия

    По мнению специалистов, причины бесплодия могут быть различными: это и врожденные патологии репродуктивной системы мужчины или женщины, и нарушения эндокринной системы, и психические расстройства.

    Врачи отметили, что во многих случаях для наступления долгожданной беременности бывает достаточно изменить образ жизни. Например, отказаться от диет и голоданий.

    Также необходимо минимизировать стрессы и позаботиться о здоровье щитовидной железы.

    Важно пересмотреть свой образ жизни и питание. Для правильной работы репродуктивной системы необходим полноценный сон, а также достаточное количество витаминов A, E и B12 в рационе. Рекомендуется прием отваров шалфея, цветков липы, имбиря, щавеля, розы, ивы, рябины.

    Также специалисты напомнили, что наиболее благоприятными для зачатия днями является середина женского цикла.