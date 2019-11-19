Врачи рассказали об основных причинах бесплодия

По мнению специалистов, причины бесплодия могут быть различными: это и врожденные патологии репродуктивной системы мужчины или женщины, и нарушения эндокринной системы, и психические расстройства.

Врачи отметили, что во многих случаях для наступления долгожданной беременности бывает достаточно изменить образ жизни. Например, отказаться от диет и голоданий.

Также необходимо минимизировать стрессы и позаботиться о здоровье щитовидной железы.

Важно пересмотреть свой образ жизни и питание. Для правильной работы репродуктивной системы необходим полноценный сон, а также достаточное количество витаминов A, E и B12 в рационе. Рекомендуется прием отваров шалфея, цветков липы, имбиря, щавеля, розы, ивы, рябины.

Также специалисты напомнили, что наиболее благоприятными для зачатия днями является середина женского цикла.