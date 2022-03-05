Врачи рассказали, в каком случае возрастает риск смерти после операции

Риск смерти после операции на сердце в течение 30 дней значительно возрастает в том случае, если уровень сердечного белка тропонина выше нормы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование российских ученых из новосибирского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина.

Всего в исследовании приняли участие более 13 800 человек. Всем им провели операции на сердце. При этом каждые несколько часов у них проверяли уровень тропонина. С помощью подобных измерений врачам удается обнаружить людей, у которых риски смерти высоки. С такими пациентами проводят дополнительные профилактические процедуры, передало ИА НСН.