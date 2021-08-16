Врачи рассказали, сколько чипсов можно съесть без вреда для здоровья

Порой очень хочется съесть чего-то вредного. Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова в беседе с радио Sputnik рассказала, сколько можно съедать чипсов без вреда для здоровья и фигуры.

По словам специалиста, в день можно съедать средний пакет чипсов, а это примерно 70 граммов. Употреблять их стоит не за один раз, а делить на несколько небольших порций. Также не стоит запивать чипсы пивом. Лучше сочетать их со свежими овощами или овощным салатом.

«Если есть чипсы каждый день, это приведет к повышению артериального давления. А побаловать себя два раза в месяц — не страшно», — пояснила врач.

Она подчеркнула также, что важно выбирать чипсы без вкусовых добавок. Белоусова подчеркнула, что главный вред чипсов заключается в избыточном содержании соли и масла.

«Чипсы в первую очередь вредны для гипертоников, для них это в разряде деликатесов, потому что соль в чипсах мы практически не чувствуем. Для людей, страдающих почечными патологиями, чипсы тоже деликатес. При сердечно-сосудистых заболеваниях, связанных с отеками, — такая же ситуация», — объяснила она.