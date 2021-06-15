Врачи рассказали, прием каких препаратов нельзя совмещать с вакциной от коронавируса

Врачи заявили, что перед вакцинацией от коронавируса не стоит принимать антигистаминные препараты. По словам экспертов, такие средства могут помешать заметить симптомы анафилактического шока на препарат. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Эксперты заявили также, что перед вакцинацией от коронавируса необходимо проконсультироваться с медиками. Сделать это надо, если человек принимает препараты, подавляющие функции иммунитета. К таким препаратам относятся средства от аллергии.

Вакцинолог Евгений Тимаков отметил, что симптомы аллергии и анафилактического шока очень схожи. Противоаллергенный препарат может подавить такие внешние признаки анафилактического шока, как чихание или слезотечение. Человек, возможно, просто не заметит, что организм реагирует на вакцину неправильно.

«Симптомы могут быть смазаны, поэтому перед вакцинацией не рекомендуется принимать антигистаминные препараты людям, которые не знают, как будет переноситься прививка, кроме тех пациентов, которым препарат назначен врачом», — отметил специалист.

Кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что противопоказаний на применение вакцины с другими препаратами нет. Однако тем, кто принимает противоаллергенные препараты на постоянной основе могут запретить вакцинироваться.

«Понятное, что с вакцинами это нежелательно, потому что ослабляется формирование специфического иммунного ответа. А так других указаний на этот счет нет. Нужно проконсультироваться с врачом», — заявил Крючков.

Он отметил, что причиной этого являются тяжелые заболевания, при которых вакцинироваться запрещено. Роспотребнадзор же отметил, что нет необходимости сдавать перед вакциной какие-либо анализы. Достаточно проконсультироваться с врачом.