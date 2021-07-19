Врачи рассказали, при каких условиях возникают болезни нервной системы

Заболевания нервной системы могут негативно сказаться на жизни человека и его общем здоровье. И столкнуться с ними можно в любом возрасте. Заведующая консультативно-диагностическим центром, врач-невролог ГКБ № 29 им. Н. Э. Баумана Депздрава Москвы Татьяна Вон в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что может послужить причинами развития подобных недугов.

Причины возникновения заболеваний нервной системы можно разделить на механические и токсические. В первом случае человек получает травму головы. Во втором случае реагентами, провоцирующими заболевание, могут стать лекарственные препараты или алкоголь. Как правило, при токсических причинах у человека возникает онемение по типу перчаток и носков, также жгучие боли.

«У нас есть нервы, которые проходят в таких местах анатомических, где могут ущемляться», — пояснила специалист.

Для того, чтобы избежать подобных заболеваний, необходимо вести здоровый образ жизни, принимать лечебные травы. Также важно вовремя посещать врачей и проверять свой организм на предмет патологий.