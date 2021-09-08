Врачи рассказали, представители каких профессий наименее подвержены COVID-19

Люди, которые по роду своей профессии чаще всего взаимодействуют с другими людьми, в наименьшей степени подвержены коронавирусной инфекции. С чем это связано, рассказали врачи в беседе с «Общественной службой новостей».

«К примеру, это воспитатели в детском саду. Они же получают микробы от детей, закаляя свой иммунитет. Учителя в школе и продавцы в магазине. Офисные работники, контактирующие с узким кругом, заболеванию наиболее подвержены», — рассказал врач-пульмонолог, профессор, доктор медицинских наук Александр Карабиненко.

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская заявила также, что иммунитет возникает у медперсонала, который работает с заболевшими коронавирусом людьми.

Она рассказала, что факты заражения медработников единичны. По ее мнению, врачи, работающие в «красной зоне», получают микродозы инфекции. Таким образом они развивают иммунитет к заболеванию.

Несмотря на иммунитет, врачи посоветовали представителям вышеперечисленных профессий, а также всем остальным людям привиться от коронавируса. Таким образом получится защитить себя и своих близких если не от заражения, то от тяжелого протекания болезни.