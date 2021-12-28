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    28 декабря 2021, 15:01

    Врачи рассказали, почему в новогодние праздники может произойти обострение диабета

    Арина Бобкова

    Американская диабетическая ассоциация провела исследование, в ходе которого выяснила, что люди, страдающие от сахарного диабета второго типа. Специалисты рассказали, как избежать риска обострения. Об этом сообщил «Ридус».

    Врачи рассказали, почему в новогодние праздники может произойти обострение диабета

    Одними из самых опасных последствий диабета являются болезни сердца, инсульт и диабетическая кома. Все это может привести к инвалидности или даже смерти.

    В период новогодних праздников ученые посоветовали крайне внимательно относиться к своему рациону. Эндокринолог Роберт Экель подчеркнула, что даже в случае отсутствия такого заболевания, важно создать здоровую среду для членов семьи.

    В Новый год не стоит перегружать себя обилием жирных, острых и копченых блюд, сладостей. Лучше всего готовить салаты на оливковом масле, легкие закуски, а также диетические виды мяса. К ним относится индейка или курица. Подобные советы будут полезны также для тех людей, которые склонны к ожирению.

    По словам специалиста, еду лучше готовить порционно, чтобы избежать переедания. Если у одного из членов семьи имеется сахарный диабет, лучше не покупать запрещенную еду, чтобы не соблазнить больного человека перекусить такой пищей.