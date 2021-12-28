Врачи рассказали, почему в новогодние праздники может произойти обострение диабета

Американская диабетическая ассоциация провела исследование, в ходе которого выяснила, что люди, страдающие от сахарного диабета второго типа. Специалисты рассказали, как избежать риска обострения. Об этом сообщил «Ридус».

Одними из самых опасных последствий диабета являются болезни сердца, инсульт и диабетическая кома. Все это может привести к инвалидности или даже смерти.

В период новогодних праздников ученые посоветовали крайне внимательно относиться к своему рациону. Эндокринолог Роберт Экель подчеркнула, что даже в случае отсутствия такого заболевания, важно создать здоровую среду для членов семьи.

В Новый год не стоит перегружать себя обилием жирных, острых и копченых блюд, сладостей. Лучше всего готовить салаты на оливковом масле, легкие закуски, а также диетические виды мяса. К ним относится индейка или курица. Подобные советы будут полезны также для тех людей, которые склонны к ожирению.

По словам специалиста, еду лучше готовить порционно, чтобы избежать переедания. Если у одного из членов семьи имеется сахарный диабет, лучше не покупать запрещенную еду, чтобы не соблазнить больного человека перекусить такой пищей.