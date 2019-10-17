Врачи рассказали, почему стоит отказаться от AirPods

Лиза Хеллвеге, директор по клинической части компании Earworx, рассказала, что ношение таких наушников приводит к накоплению в ушах серы, пота, грязи, омертвевших частичек кожи и волос. Все это может привести к развитию инфекций уха.

«Все, что препятствует естественному выделению серы из ушей, способствует ее накоплению. Как и в случае с берушами и слуховыми аппаратами, AirPods расположены в той части канала, где производится сера, и стимулируют ее повышенную секрецию», — объяснила Хеллвеге.

Ушная сера защищает и увлажняет слуховой ход, однако ее избыток способствует инфекционным поражениям.

Хеллвеге особенно отметила, что AirPods особенно опасны для пользователей в странах с влажным климатом.

«Вода, попавшая в своеобразную „ловушку“ за скоплением ушной серы, вызывает воспаление и инфекции. Среди симптомов — боль, неприятный запах из уха, выделения и зуд», — предупредила эксперт.

Хеллвеге рекомендовала отдать предпочтение другим моделям наушников или ежедневно обрабатывать свои AirPods смоченной спиртом салфеткой, чтобы уничтожить большую часть микробов.