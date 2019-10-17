  • Врачи рассказали, почему стоит отказаться от AirPods

    17 октября 2019, 17:07

    Ирина Нагайникова

    Австралийский эксперт по слуховым аппаратам обнаружила, что популярная модель беспроводных наушников может нанести вред здоровью, сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на Yahoo News Australia.

    Лиза Хеллвеге, директор по клинической части компании Earworx, рассказала, что ношение таких наушников приводит к накоплению в ушах серы, пота, грязи, омертвевших частичек кожи и волос. Все это может привести к развитию инфекций уха.

    «Все, что препятствует естественному выделению серы из ушей, способствует ее накоплению. Как и в случае с берушами и слуховыми аппаратами, AirPods расположены в той части канала, где производится сера, и стимулируют ее повышенную секрецию», — объяснила Хеллвеге.

    Ушная сера защищает и увлажняет слуховой ход, однако ее избыток способствует инфекционным поражениям.

    Хеллвеге особенно отметила, что AirPods особенно опасны для пользователей в странах с влажным климатом.

    «Вода, попавшая в своеобразную „ловушку“ за скоплением ушной серы, вызывает воспаление и инфекции. Среди симптомов — боль, неприятный запах из уха, выделения и зуд», — предупредила эксперт.

    Хеллвеге рекомендовала отдать предпочтение другим моделям наушников или ежедневно обрабатывать свои AirPods смоченной спиртом салфеткой, чтобы уничтожить большую часть микробов.