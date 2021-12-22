Врачи рассказали, почему не стоит есть сладкое на завтрак

Некоторые продукты, если употреблять их на голодный желудок, могут крайне негативно сказаться на организме. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско. Об этом сообщило РИА «Новости».

Врач предупредила, что кофе и чай являются не лучшими напитками для того, чтобы начать день. По словам специалиста, они раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта. При этом энергии от такого завтрака вряд ли станет больше.

На завтрак также стоит избегать употребления сладостей. Утром быстрые углеводы хорошо всасываются. Однако после такой пищи чувство голода настигнет так же быстро. Еще одним неприятным последствием сладкого по утрам может стать головная боль, передали Nation News.

«Во все приемы пищи я рекомендую соблюдать правила пищевой тарелки. Это значит, что вы должны съедать примерно четверть от общего количества белка», — объяснила Тараско.

Диетолог посоветовала по утрам есть яйца, творог, индейку, курицу или нежирную рыбу. Кроме того, можно разнообразить рацион фруктами или овощами, а также цельными злаками. Добавить можно полезные жиры, масла и орехи.