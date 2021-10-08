Врачи рассказали, почему люди путают право и лево

Многие люди путают между собой право и лево. Как право, чем быстрее человеку удается это сделать, тем он более интеллектуально развит. Однако постоянные затруднения в этом вопросе могут свидетельствовать о наличии серьезной болезни. Об этом сообщил «Пятый канал».

Ученые, исследовавшие когнитивные функции людей, отметили, что различие сторон довольно тяжело поддается мозгу. Нейропсихолог Анна Кутькова отметила, что подобные понятия не являются абсолютными. При этом понятия «верх» и «низ» не вызывают у людей затруднений. Чтобы определить их местонахождение, достаточно подкинуть любую вещь.

«Право» и «лево» же определить опытным путем невозможно. Человек различает эти понятия только по той причине, что заполнил их значение в детстве. Часто ребенок путается в определении этих понятий из-за неправильного обучающего процесса, с которым ребенку пришлось столкнуться в юные годы, передало «Утро.ру».

Однако если раньше человек не путал эти понятия, но в какой-то момент у него возникли трудности с определением сторон, это может свидетельствовать о наличии заболеваний головного мозга.

Кутькова подчеркнула, что при заболеваниях дезориентация сопровождается нарушением речи и письма. Если вы столкнулись со странными симптомами, врач посоветовала срочно обратиться к врачам. Невролог проверит работу сосудов мозга, а нейропсихолог может провести полное обследование организма по своей специфике.