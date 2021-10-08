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    08 октября 2021, 13:03

    Врачи рассказали, почему люди путают право и лево

    Сложность в определении правой и левой сторон может свидетельствовать о болезнях головного мозга

    Арина Бобкова

    Многие люди путают между собой право и лево. Как право, чем быстрее человеку удается это сделать, тем он более интеллектуально развит. Однако постоянные затруднения в этом вопросе могут свидетельствовать о наличии серьезной болезни. Об этом сообщил «Пятый канал».

    Врачи рассказали, почему люди путают право и лево

    Ученые, исследовавшие когнитивные функции людей, отметили, что различие сторон довольно тяжело поддается мозгу. Нейропсихолог Анна Кутькова отметила, что подобные понятия не являются абсолютными. При этом понятия «верх» и «низ» не вызывают у людей затруднений. Чтобы определить их местонахождение, достаточно подкинуть любую вещь.

    «Право» и «лево» же определить опытным путем невозможно. Человек различает эти понятия только по той причине, что заполнил их значение в детстве. Часто ребенок путается в определении этих понятий из-за неправильного обучающего процесса, с которым ребенку пришлось столкнуться в юные годы, передало «Утро.ру».

    Однако если раньше человек не путал эти понятия, но в какой-то момент у него возникли трудности с определением сторон, это может свидетельствовать о наличии заболеваний головного мозга.

    Кутькова подчеркнула, что при заболеваниях дезориентация сопровождается нарушением речи и письма. Если вы столкнулись со странными симптомами, врач посоветовала срочно обратиться к врачам. Невролог проверит работу сосудов мозга, а нейропсихолог может провести полное обследование организма по своей специфике.