Врачи рассказали, почему есть колбасу каждый день опасно для здоровья

Громова пояснила, что употребление такого продукта вызывает задержку жидкости в организме. Помимо прочего, в колбасе нет нужного количества белка и насыщенных жиров для полноценного питания.

Мазько отметила, что настоящая качественная колбаса может быть полезной для здоровья, потому что содержит жиры, питающие организм при скудном рационе. Громова добавила, что хороший продукт сопоставим по пользе с мясом, однако его стоимость будет в разы выше.

«Переработанное мясо не является основой в белках при правильном питании. Можно рассматривать колбасу, как источник белка и насыщенных жиров. Животные жиры содержатся в говядине, они полезны в том числе для выработки гормонов», — заявила медик.

Диетолог добавила, что копченая или полукопченая колбаса в любом случае имеет мало полезных свойств. Она напомнила, что главным принципом правильного питания является сбалансированность. Разнообразие белка должно достигаться чередованием разных видов мяса.