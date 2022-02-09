Врачи рассказали об опасных свойствах грейпфрута

Грейпфрут является крайне полезным продуктом, однако употреблять его в избыточном количестве не стоит. Терапевт-диетолог, гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов рассказал, чем может быть опасно злоупотребление таким цитрусовым. Об этом сообщил сайт «Пятого канала».

Грейпфрут является источником витамина C и антиоксидантов. Но при этом, если есть цитрусовый в очень больших количествах, последствия могут быть плачевными. Это даже может грозить смертью.

«Побочные эффекты грейпфрута могут включать острую почечную недостаточность, дыхательную недостаточность, внутренние кровотечения и даже внезапную смерть, хотя хорошо известно, что некоторым пациентам следует избегать употребления грейпфрута», — объяснил медик.

При этом врач заявил, что с помощью грейпфрута действительно можно избавиться от лишнего веса. Ибрагимов рассказал, что люди, употребляющие сок этого цитрусового, теряют больше веса, чем те, кто вовсе отказывается от продукта, передали Nation News.