Врачи рассказали об опасности таблеток для похудения

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова и врач-терапевт, эндокринолог Катерина Янг рассказали Urа.ru об опасности аптечных препаратов для похудения. Спрос на них вырос среди россиян на 17% за прошедшие месяцы этого года.

Таблетки для похудения могут плохо влиять на сердце, а также на нервную систему. Особенно это касается тех препаратов, которые обладают психостимулирующим свойством. Врачи предупредили не покупать таблетки, содержащие тоники, такие как женьшень или йохимбе.

«С одной стороны, они могут снижать аппетит, дают прилив сил, энергии, а с другой — приводят к изменениям личности. Меняется поведение», — сказала Нурия Дианова.

Катерина Янг добавила, что препарат для похудения может оказаться пустышкой — в этом случае это выброшенные на ветер деньги, но также в нем могут оказаться компоненты, не заявленные в составе, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Это может быть чревато последствиями для здоровья — от банального тяжелого отравления, нарушения со стороны печени до непредсказуемых аллергических реакций, апофеозом которых может быть анафилактический шок. Он требует реанимационных мероприятий и порой заканчивается весьма печально», — сказала Янг.

Специалисты добавили, что препараты, оказывающие мочегонное и слабительное действие, тоже могут плохо сказаться на здоровье, нарушив работу ЖКТ и почек.