Врачи рассказали об опасности летних развлечений во время пандемии коронавируса

В летнюю жару всем хочется освежиться, и многие выбирают для этого пляж, бассейн или аквапарк. Однако во время эпидемии коронавируса купание может обернуться заболеванием. Как обезопасить себя во время отдыха на воде, для сайта kp.ru рассказали вирусолог Александр Шестопалов и иммунолог Артем Стрельников.

Дело вовсе не в самой воде — через нее вирус не передается. А вот скопление людей в местах общественного купания уже может стать серьезной проблемой.

Чтобы обезопасить себя, врачи порекомендовали ходить на пляж утром, когда там поменьше людей. Солнечные лучи даже полезны — ультрафиолет убивает вирус. Но о гигиене лучше позаботиться самостоятельно. Если пользоваться общественными шезлонгами на пляже, их можно предварительно протереть дезинфицирующим средством. Но лучше всего захватить на пляж собственное полотенце или плед.

«Понятно, что масок на пляже ни у кого нет, поэтому важно соблюдать социальную дистанцию», — отметил Стрельников.

А вот общественных бассейнов и аквапарков эксперты рекомендуют избегать — как раз из-за большого количества людей, отсутствия масок и социальной дистанции.

«Через воду вирус не передается, так что она никакой роли не играет. Но в закрытом пространстве очень много людей, скапливаются очереди перед водяными горками, на входе, на фуд-кортах, а масок ни у кого нет. Подхватить ковид очень легко», — подчеркнул Шестопалов.

То же касается и парков аттракционов — скопления людей в очередях, а после и на самих аттракционах, несут риск заражения. Поэтому этим летом от их посещения лучше воздержаться.