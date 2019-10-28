Врачи рассказали о вреде ночных перекусов. И речь идет не только о фигуре
Привычка перехватить перед сном что-то вкусное пагубно влияет на состояние полости рта. Дело в том, что в ночное время слюнные железы функционируют меньше.
«Ближе к ночи у человека в мозге вырабатывается гормон сна — мелатонин. Структуры ротовой полости в это время понимают, что организм скоро уснет и еды не будет, поэтому и слюнные железы ночью снижают свою активность вслед за ненадобностью. Ночные перекусы могут привести к развитию кариеса, поскольку частички пищи хорошо приклеиваются к зубам», — рассказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.
Следом за красивой улыбкой портится кожа. Именно во время сна организм человека восстанавливается. Но если желудок наполнен плотным ужином, на обновление просто не остается сил.
«Существует и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за избытка глюкозы истончаются стенки сосудов. Также ночные приемы пищи могут привести к формированию атеросклеротических бляшек и тромбов», — подчеркнул Михаил Каюгин.
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Помимо этого, плотный ужин просто-напросто влияет на качество самого сна. Улететь в царство сновидений становится сложнее, а если и получается, то есть риск увидеть ночной кошмар. И это определенно влияет на утреннее настроение.