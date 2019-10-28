Врачи рассказали о вреде ночных перекусов. И речь идет не только о фигуре

Ночные перекусы опасны для фигуры — эту истину, кажется, знают все. Однако желание полакомиться чем-то ночью может принести вред не только отражению в зеркале. Подробнее о проблеме расскажет «360».

Привычка перехватить перед сном что-то вкусное пагубно влияет на состояние полости рта. Дело в том, что в ночное время слюнные железы функционируют меньше.

«Ближе к ночи у человека в мозге вырабатывается гормон сна — мелатонин. Структуры ротовой полости в это время понимают, что организм скоро уснет и еды не будет, поэтому и слюнные железы ночью снижают свою активность вслед за ненадобностью. Ночные перекусы могут привести к развитию кариеса, поскольку частички пищи хорошо приклеиваются к зубам», — рассказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

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Следом за красивой улыбкой портится кожа. Именно во время сна организм человека восстанавливается. Но если желудок наполнен плотным ужином, на обновление просто не остается сил.

«Существует и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за избытка глюкозы истончаются стенки сосудов. Также ночные приемы пищи могут привести к формированию атеросклеротических бляшек и тромбов», — подчеркнул Михаил Каюгин.

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Помимо этого, плотный ужин просто-напросто влияет на качество самого сна. Улететь в царство сновидений становится сложнее, а если и получается, то есть риск увидеть ночной кошмар. И это определенно влияет на утреннее настроение.