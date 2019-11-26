Врачи рассказали о вреде мандаринов

Злоупотребление мандаринами опасно для здоровья. В больших количествах эти фрукты могут вызвать аллергию и привести ко вздутию живота и к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Как рассказала РИА «Новости» врач-диетолог КДЦ «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева, мандарины можно есть каждый день, однако стоит себя ограничивать.

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«Средняя суточная доза — четыре мандарина. Их можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством», — приводит агентство слова Прунцевой. Свою коллегу поддержала врач-диетолог Елена Тихомирова.

Она отметила, что из-за большого количества клетчатки в этих фруктах, переедание может спровоцировать проблемы с животом. В целом врачи сходятся в том, что мандарины полезны: они повышают иммунитет и выводят токсины.

Диетологи рекомендовали мыть мандарины в теплой воде перед употреблением в пищу, так как фрукты для более долгого хранения обрабатывают вредными веществами. Врачи не советуют есть их натощак. Лучшее время, чтобы полакомиться ароматными новогодними мандаринами, это утро и день.