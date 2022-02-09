Врачи рассказали о вреде еды быстрого приготовления

Большинство продуктов быстрого приготовления являются крайне вредными для здоровья человека. Особенно важно отказаться от этих продуктов худеющим. Таким мнением поделилась диетолог Маргарита Куц. Об этом сообщило РИА «Новости».

Одним из самых вредных продуктов является овсянка быстрого приготовления. Из-за большого количества добавок уровень сахара в крови повышается. При этом крабовые палочки, которые хранятся на полках в магазине, также не несут пользы.

«Реальную пользу дает сурими — фарш из филе белой рыбы — на основе которого и должны изготавливаться крабовые палочки. Но в крабовых палочках популярных марок сурими содержится очень мало или его нет совсем. Рыбный фарш заменяют крахмалом и различными химическими добавками», — отметила диетолог Куц.

Высокий гликемический индекс характерен для картофельных хлопьев. Из-за него у худеющих людей не получается нормализовать метаболизм. При этом организм не испытывает чувства насыщения после употребления подобной пищи.

Некоторые фитнес-батончики якобы являются спортивным питанием, однако в их составе много сахара, который также не несет пользы, передали Nation News.