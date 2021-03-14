Врачи рассказали о влиянии пыльцы и смога на заражение коронавирусом

Аллергены и промышленные выбросы способствуют заражению коронавирусом, рассказали Ura.ru аллергологи. В этом году из-за большого количества снега цветение будет особенно интенсивным, а значит аллергические реакции усилятся.

«Основные аллергены — это домашняя пыль и пыльца растений», — заявил аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

По словам врача, наиболее выбросы с химических производств и металлургических предприятий. При этом в городах заражаемость коронавирусом выше не только из-за выбросов, но и из-за скученности людей, считает специалист.

«У аллергиков проницаемость для вирусов всегда выше, чем у неаллергиков», — отметила врач аллерголог-иммунолог, завкафедрой в Астраханском медицинском университете Ольга Башкина.

По ее словам, около 40% заразившихся коронавирусом страдают от крапивницы. В этом году из-за большого количества снега ожидается обильное цветение, добавила собеседница.

Ранее ученые из международного проекта COVID-19/POLLEN пришли к выводу, что весеннее цветение может вызвать всплеск заболеваемости коронавирусом.