Врачи рассказали о трех продуктах для профилактики рака

По информации ИА Nation News, в список таких продуктов специалисты включили какао. Медики посоветовали обратить внимание на сырое какао. В нем содержится большое количество антиоксидантов.

Второй продукт — капуста брокколи, в особенности ее ростки, которые содержат много сульфорафана. Из-за наличия этого вещества брокколи иногда называют «убийцей раковых клеток».

Также для профилактики рака следует употреблять чуфу, то есть тигровые орехи или земляной миндаль. Они насыщены мощными антиоксидантами. Кроме того, чуфа улучшает пищеварение и сердечно-сосудистое здоровье, повышает иммунитет и регулирует уровень сахара в крови.