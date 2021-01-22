Врачи рассказали о связи между появлением розового лишая и COVID-19

Шапошников заметил, что переболевшие COVID-19 пациенты нередко жалуются на лишай и сыпь.

«В моей практике попадаются случаи неспецифических высыпаний на коже, в том числе розового лишая, после коронавирусной инфекции», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что высыпания могут появиться на коже и на фоне снижения иммунитета. Константинова не согласилась с точкой зрения эксперта. По ее мнению, корреляции между лишаем и коронавирусом нет.

«При коронавирусе бывают разнообразные высыпания — по типу коревых высыпаний или обморожений. Но они не всегда связаны с самой инфекцией», — уточнила врач.

Венеролог отметила, что лишай является распространенным заболеванием и не связан с COVID-19.

Ранее ученые из Йельского университета в США сообщили, что одной из главных причин развития тяжелой формы коронавируса является аутоиммунитет. Иммунная система может по ошибке атаковать свой организм.