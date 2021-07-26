Врачи рассказали о способах восстановить вкус и запах после ковида

Коронавирусная инфекция даже после выздоровления оставляет серьезные следы в организме переболевших. Чувства вкуса и запаха восстанавливаются не сразу или работают неправильно, когда приятный раньше запах шоколада ощущается как тухлое мясо. О том, как вернуть все в норму рассказал в беседе с Ura.ru врач-терапевт Алексей Водовозов.

Эксперт пояснил что для таких случаев используются специальные тренинги (ольфакторные тренировки) и работа с дыханием.

«При ольфакторной тренировке берем четыре знакомых запаха, например, мята, апельсин, кофе, лимон и в течение недели нюхаем их по очереди, потом меняем на новые четыре, и так по кругу. Некоторым помогает, но не всем», — подчеркнул врач.

Дыхательные упражнения, по словам медика, нужно делать очень медленно. Для этого хорошо использовать прямоугольные предметы.

«Скользите взглядом по короткой стороне — вдыхаете, по длинной — выдыхаете», — объяснил Алексей Водовозов. Он пояснил, что это полезно тем, кто испытывает одышку после перенесенной инфекции.

Реаниматолог Борис Чурадзе добавил, что специальное восстановление требуется тем, у кого после коронавирусной инфекции в легких появились рубцы. Это явление называется фиброз ткани.

«С фиброзными изменениями можно бороться через систему реабилитации. Это лечебная физкультура, прогулки, правильное питание, свежий воздух, умеренные нагрузки», — перечислил врач. Он пояснил, что такое простой способ приведет к восстановлению ткани легких и укрепит сосуды.

Медикаментозного лечения восстановления вкуса и обоняния не существует, отметили эксперты. Они подчеркнули, что обычно все приходит в норму спустя некоторое время. Но известны случаи, когда такое состояние у пациентов затягивалось на год и больше.