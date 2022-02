Врачи рассказали о способах улучшить метаболизм

Домашнее освещение может влиять на многие процессы в организме. В том числе оно сказывается и на метаболизме. Нидерландский диетолог Университета Маастрихта Ян-Фридер Хармсен рассказал, как взаимосвязаны два этих фактора. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Eat This, Not That.

Врач объяснил, что если человек ведет активный образ жизни в течение дня, а ночь посвящает сну, то его метаболизм естественным образом ускоряется. Из-за этого калории расходуются намного быстрее. К такому выводу удалось прийти посредством эксперимента, в котором приняли участие 14 мужчин и женщин, страдающих от ожирения.

Первая группа проживала при ярком свете днем и тусклом — вечером. Другая же группа проводила день при темном освещении, а вечерами его делали более ярким. Уровень глюкозы в крови снизился у членов первой группы.

«Изменение условий освещения в доме таким образом, чтобы они имитировали цикл естественного света и темноты, улучшит метаболизм. Вечером не стоит включать яркий свет, чтобы не набирать лишние килограммы», — объяснил Хармсен.