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    14 февраля 2022, 20:30

    Врачи рассказали о шансах появления нейроковида после «омикрона»

    Вирусолог Чепурнов: развитие нейроковида после «омикрона» зависит от особенностей организма

    Дарья Бунякова

    Появление нейроковида после заражения штаммом коронавируса «омикрон» зависит от особенностей организма конкретного человека. Об этом заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов.

    Врачи рассказали о шансах появления нейроковида после «омикрона»

    «Так, у одних происходит потеря обоняния, у других нет. Одни восстанавливаются быстро, другие медленно, а у кого-то остаются поражения нервной ткани. Индивидуальные особенности сильно сказываются», — сказал Чепурнов в интервью РБК.

    По словам иммунолога Михаила Костинова, после «омикрона» теоретически могут развиться нейроковид и «длинный ковид». Во втором случае необходимо смотреть на возраст человека, наличие прививки, а также на ранние болезни и сопутствующие заболевания.

    «Насчет нейроковида — как правило, все-таки речь идет о поражении отдельных органов. Чаще происходит ситуация, когда вирус влияет, например, отдельно на свертываемость крови, обоняние, ЦНС», — перечислил медик.

    Он добавил, что сейчас одним из проявлений нейроковида является боль в костях. Раньше пациенты часто жаловались на мышечную боль. Как отметил Костинов, при нейроковиде могут наблюдаться воспалительные процессы в костном мозге.

    Ранее врач-вирусолог Максим Щеленков пояснил, что нейроковидом называют поражения нервной системы, вызванные коронавирусом. Самыми тяжелыми его последствиями могут быть повреждение головного мозга и кома.