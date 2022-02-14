Врачи рассказали о шансах появления нейроковида после «омикрона»

Появление нейроковида после заражения штаммом коронавируса «омикрон» зависит от особенностей организма конкретного человека. Об этом заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Так, у одних происходит потеря обоняния, у других нет. Одни восстанавливаются быстро, другие медленно, а у кого-то остаются поражения нервной ткани. Индивидуальные особенности сильно сказываются», — сказал Чепурнов в интервью РБК.

По словам иммунолога Михаила Костинова, после «омикрона» теоретически могут развиться нейроковид и «длинный ковид». Во втором случае необходимо смотреть на возраст человека, наличие прививки, а также на ранние болезни и сопутствующие заболевания.

«Насчет нейроковида — как правило, все-таки речь идет о поражении отдельных органов. Чаще происходит ситуация, когда вирус влияет, например, отдельно на свертываемость крови, обоняние, ЦНС», — перечислил медик.

Он добавил, что сейчас одним из проявлений нейроковида является боль в костях. Раньше пациенты часто жаловались на мышечную боль. Как отметил Костинов, при нейроковиде могут наблюдаться воспалительные процессы в костном мозге.

Ранее врач-вирусолог Максим Щеленков пояснил, что нейроковидом называют поражения нервной системы, вызванные коронавирусом. Самыми тяжелыми его последствиями могут быть повреждение головного мозга и кома.