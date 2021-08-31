Врачи рассказали о самых опасных осенних болезнях

Осень — время холодов, что провоцирует множество сезонных заболеваний. Самыми распространенными заболеваниями этого периода являются хронический гайморит и хроническая ангина (тонзиллит). Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказала, каких еще заболеваний стоит опасаться осенью.

«У нас ревматоидный артриты, то есть все имеющие природу простудные заболевания. Боль в суставах, артрозы, артриты — все заболевания, которые связанны с обострением переохлаждения. Также сейчас, может начаться переохлаждение», — рассказала врач.

Врач отметила также, что все больше людей сейчас начнут посещать кафе для того, чтобы выпить горячий чай и таким образом согреться. Однако, разгорячившись, многие могут расстегнуть куртку и в таком виде пойти на улицу. Эксперт заявила, что ходить гулять в таком виде опасно, потому что это нарушает терморегуляцию организма.

"Тело нагрето, горло быстро охладилось и тут начинаются всевозможные заболевания, если они есть: ангина, гаймориты, отиты, артриты и артрозы», — заключила врач.