Врачи рассказали о рисках заработать бесплодие из-за COVID-19

COVID-19 способен вызывать эректильную дисфункцию и мужское бесплодие. Статью, написанную учеными из университета Майами (США), опубликовали на портале The Conversation.

Группу исследователей возглавил адъюнкт-профессор урологии Ранджит Рамасами. Ученые проанализировали ткани вскрытия яичек шести мужчин, умерших от COVID-19. Все образцы обладали низким количеством сперматозоидов.

Кроме того, специалисты провели биопсию органов еще одного мужчины, переболевшего COVID-19. Экспертиза показала, что клетки коронавируса до сих находятся в них, передала «Правда.Ру».

Исследование показало также, что у мужчин, переболевших ковидом, развилась эректильная дисфункция. Вирус спровоцировал снижение кровоснабжения полового члена. При этом ученые изучали мужчин, которые перенесли COVID-19 в разных степенях тяжести.

«Это говорит о том, что даже те, кто имеет относительно легкий случай вируса, могут испытывать тяжелую эректильную дисфункцию после выздоровления», — рассказал профессор Рамасами.

Однако есть и хорошие новости. Специалистам удалось установить, что вакцины являются безопасными для мужской репродуктивной системы.