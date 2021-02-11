Врачи рассказали о рисках, при которых вакцинация от коронавируса пойдет беременным на пользу

Вакцинация от коронавируса не несет серьезной угрозы для плода на ранних стадиях беременности. В этом уверена врач высшей категории, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова, сообщил «Ридус».

При наличии сахарного диабета или проблем с сердцем у беременной, риски от последствий заражения коронавирусом могут быть выше, чем при отказе от прививки.

«Я считаю, что ничего страшного нет. В организме женщины есть защитные механизмы для зародыша. Очень многие женщины на ранних сроках опасаются — я таблетки какие-то пила, например, антибиотики», — пояснила медик.

Однако на беременность до четырех недель ничего не действует, кроме рентгеновского облучения.

Вакцинация возможна и на более поздних сроках беременности по медицинским показаниям, допустила Филатова. Сделать прививку может понадобиться, если у женщины имеются серьезные хронические заболевания. Главное в этом вопросе, обсудить все с лечащим врачом. Существуют медицинские таблицы, по которым математически высчитывается риск при каждом случае.

При планировании беременности врач посоветовала подождать после вакцинации три месяца перед зачатием. Именно столько времени потребуется женскому организму на восстановление. Это связано с тем, что каждые три месяца обновляется гормональный фон женщины, и форменные элементы крови меняются.