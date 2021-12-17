Врачи рассказали о продуктах, которые спасают от диабета

Некоторые продукты помогают бороться с сахарным диабетом. Таким мнением поделился нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников. Об этом сообщила «Москва 24».

Треска, овсянка, бразильский орех и мясо кролика крайне благотворно сказываются на здоровье человека. К примеру, в 100 граммах кроличьего мяса находится до 58% никотиновой кислоты. Это вещество помогает усваивать глюкозу, передали NEWS.ru.

«Еще можно есть бразильский орех. В нем содержится 3486% от суточной нормы такого микроэлемента, как селен. Недавно вышло исследование, в котором доказали, что при низком уровне селена в человеческом организме поджелудочная железа начинает работать очень плохо, а она выделяет инсулин», — отметил эксперт.

По словам специалиста, стоит съедать по одному ореху в день. Сладости же, напротив, провоцируют заболевание. Однако Мирошников подчеркнул, что можно есть белый зефир — он является источником пектина. Это вещество помогает глюкозе медленнее усваиваться.