Врачи рассказали о признаках выгорания, депрессии и усталости

Во время профессионального выгорания человек испытывает чувство истощения. Кроме того, ему кажется, что он не способен эффективно справляться со своими делами. Таким мнением поделилась психолог Анастасия Волошина. Об этом сообщило «Радио 1».

Специалист отметила также, что если человек в депрессии, то силы работать у него все же есть, однако полностью отсутствует желание что-либо делать.

«Выгорание — это именно чувство истощения, оно никак не связано с перепадами настроения. Это постоянное внутреннее глубокое чувство не усталости, а именно истощение, невозможности сделать дела эффективно», — пояснила врач.

Волошина отметила, что с выгоранием все люди сталкиваются спустя разное количество времени. Если же подобное состояние не уходит на протяжении полугода, стоит задуматься о смене места работы, а также о том, насколько трудовая деятельность приносит удовольствие. Чтобы побороть выгорание, стоит периодически менять род деятельности. При этом он не должен быть связан с работой, передали NEWS.ru.