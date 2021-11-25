Врачи рассказали о привычках, «убивающих» кишечник

Некоторые привычки способны провоцировать заболевания кишечника. Таким мнением поделились диетологи Тамми Лакатос Шеймс и Лесси Лакатос. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» со ссылкой на издание Eatthis.com.

Одной из таких привычек является быстрый прием пищи. Во время быстрого поедания человек пережевывает пищу в недостаточной степени, из-за чего кишечник не выделает достаточное количество ферментов, которые необходимы для расщепления еды. Подобное поведение может привести к вздутию живота, изжоге, диарее, кислотному рефлюксу, расстройству желудка, газам и тошноте.

Кроме того, по словам специалистов, не стоит злоупотреблять сахаром. Это вещество оказывает негативное влияние на микробиом. Из-за этого возникают хронические воспаления.

Свой рацион стоит разнообразить овощами, так как их волокна благотворно влияют на работу кишечника.

Еще одной вредной привычкой являются перекусы стоя. Человек, который ест стоя, начинает переедать, а также испытывает стресс. Из-за этого пища остается в кишечнике, бактерии питаются ей весь день, ферментируя ее и вызывая воспаления.