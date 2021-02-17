Врачи рассказали о причинах понижения уровня заболеваемости гриппом

Зимой 2020–2021 года значительно снизился уровень заболевания гриппом. Врачи связывают этот факт с пандемией коронавируса, сообщил сайт Life.

Несмотря на то, что количество простудных заболеваний в этом сезоне значительно выше обычного, грипп отступил. Данный факт вызвал множество споров в медицинском сообществе. Ученые выдвигают разные версии произошедшего. Однако сходятся все в одном — решающим фактором является коронавирус.

Некоторые врачи предполагают, что все дело в ношении масок и соблюдении социальной дистанции. Благодаря введенным мерам вирус гриппа, если и заражал человека, то не распространялся дальше.

Однако инфекционист Евгений Тимаков выдвинутую версию опроверг. Он заявил, что медицинская маска не защищает от передачи вируса гриппа.

«Если при коронавирусе масочный режим на данном моменте мутации вируса помогает снизить вирусную нагрузку, то при гриппе вирусная нагрузка для заражения нужна гораздо меньшая, поэтому маска здесь может не помочь», — добавил врач.

По его мнению, причиной является закрытие границ. Вирус приходил в Россию с другого полушария, сейчас же такой возможности не возникало. Но, по мнению Тимакова, ожидать вспышку гриппа все-таки стоит.

«До середины весны будут сохраняться благоприятные условия для того, чтобы вирус гриппа размножался, передавался, температурные условия будут для него комфортными. Поэтому до середины весны расслабляться с гриппом точно не надо. Бывает и поздний грипп, и в марте к нам иногда приходит сезонная эпидемия», — добавил инфекционист.

Несмотря на негативное влияние пандемии, есть и плюсы. По мнению пульмонолога Вячеслава Овечкина, из-за возникновения коронавирусной инфекции, россияне стали внимательнее относится к своему здоровью.

Он заявил также, что устойчивость человека к коронавирусу может защитить и от гриппа.

«При внедрении корона-специфических антител стимулируется неспецифическая противовирусная защита, и если силы противовирусные еще сохранны к тому моменту, когда человек заразится гриппом, то, по идее, организм будет более готов к эпидемии гриппа. Поэтому вакцинация от коронавируса, в принципе, может формировать и неспецифический иммунитет», — высказался врач.