Врачи рассказали о правилах, помогающих предотвратить диабет

Сахарный диабет является довольно распространенной проблемой. Специалисты клиники Мэйо (Mayo Clinic) рассказали о правилах, помогающих избежать заболевания. Об этом сообщил «Профиль».

В первую очередь врачи посоветовали избавиться от лишнего веса. При потере 7% веса риск возникновения диабета второго типа снижается практически на 60%. Чтобы добиться подобных изменений, необходимо вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания.

Физическая активность также может помочь предотвратить диабет. Благодаря спорту уровень сахара в крови снижается, при этом чувствительность организма к инсулину возрастает, передали Nation News.