Врачи рассказали о полезных свойствах зеленого чая

Врач-диетолог из США Кортни Д’Анджело рассказала, какими полезными свойствами обладает зеленый чай. По ее словам, этот напиток эффективнее других предотвращает старение клеток в организме. Об этом сообщил IncNews.

Специалист подчеркнула, что зеленый чай содержит большое количество антиоксидантов. Благодаря этим веществах зеленый чай способен укреплять иммунную систему. Организм становится более устойчивым к различным вирусам и инфекциям, а процесс старения значительно замедляется.

«Зеленый чай действительно можно назвать напитком вечной молодости, ведь люди, его употребляющие, стареют заметно медленней своих биологических ровесников», — отметила медик.