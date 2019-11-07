Врачи рассказали о мифах вокруг способов заражения ВИЧ

Заведующая отделом эпидемиологии Московского областного центра по борьбе со СПИДом Евгения Жукова опровергла слухи, курсирующие вокруг способов заражения ВИЧ.

В интервью «Вечерней Москве» она припомнила популярные в соцсетях «страшилки» о якобы обиженных на все человечество ВИЧ-инфицированных, которые втыкают зараженные иголки острием вверх в кинотеатрах и торговых центрах.

Новый штамм ВИЧ вызвал споры Подробнее

«Вирус быстро погибает во внешней среде, поэтому инфекцию нельзя получить ни от „зараженной“ иглы, ни в салоне красоты, рассказала врач. Также не стоит беспокоиться при посещении бассейна. Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды. То же с посудой, туалетами, спортзалами. ВИЧ так не передается», — уточнила она.

Врач также добавила, что заразиться нельзя, даже если вас покусает больной человек. Вирус не передается ни с посудой, ни через сантехнику, ни в спортзалах.

«Основная масса пациентов, у которых выявлен ВИЧ, принимает терапию. Такие люди с неопределяемой вирусной нагрузкой абсолютно безопасны, они не могут никому ничего передать. Есть даже такая формула „Н = Н“ (неопределяемый — значит непередающийся)», — рассказала врач.

Российские ученые предложили избавиться от ВИЧ с помощью генетических модификаций Подробнее

По мнению Жуковой, если не было рискованных ситуаций или незащищенных половых контактов, нет никакой необходимости сдавать анализы на ВИЧ. Ради собственного спокойствия можно проверяться раз в год.

Председатель координационного совета Всероссийской общественной организации «Объединение людей, живущих с ВИЧ» Владимир Маяновский назвал три реальных способа заразиться: через кровь, половым путем и от матери к ребенку, если женщина не принимает терапию и кормит грудью.

«Других способов нет в принципе. А все страшилки о том, что секс-работницы ходят по трассе и заражают людей, по улицам бегают наркоманы со шприцами в руке, не более чем обычные байки», — подчеркнул эксперт.