Врачи рассказали о лучшей начинке для блинов и диетических рецептах

Масленичные блины — очень калорийный продукт. Это значит, что идеальным сопровождением для них будет нежирная начинка и точно лучше не использовать сливочное масло.

«Блины редко едят в чистом виде, нужно помнить, что у нас любят на калорийный блин положить что-то еще. Если это какой-то разовый эпизод, то пожалуйста. Из продуктов, которые меньше способствуют набору веса, это нежирная красная рыба, нежирные сорта мяса», — рассказал доктор медицинских наук Алексей Буеверов. Его слова привело РИА «Новости».

Хорошей начинкой для блинов будут также ягоды, дополнила коллегу доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия. Сливочное масло лучше отставить в сторону, блинчики по своей рецептуре и так высококалорийный продукт со своими достоинствами и недостатками. Главное, во всем знать меру.

Чтобы уменьшить калорийность блинчиков, лучше для теста выбрать обезжиренные молоко или кефир, подойдет и обычная вода. Воду, кстати, можно разбавить каким-то количеством фруктового сока или даже пива — получатся блины с необычным привкусом. Пивные блинчики хорошо зайдут с мясом или овощами, фруктовые — с ягодами в качестве начинки, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Для тех, кто исповедует ЗОЖ и занимается спортом, любит посещать всякие качалки и фитнес-центры, хорошо будет в тесто добавить немного спортивного питания. Кроме того, вместо сахара в тесте лучше использовать заменители.

Несмотря на все советы бывалых и мнения экспертов, любимой начинкой для блинов у россиян остаются мясо и сгущенка. В число самых популярных начинок также вошли варенье и джем, сметана и творог. При этом буквально у каждой россиянки есть собственный рецепт блинчиков, который ей достался от прабабушки, и отступать от него ни одна хозяйка не намерена, чтобы там ни говорили разные эксперты.

Масленица в 2020 году пройдет с 24 февраля по 1 марта. После этого начнется Великий пост, который продлится до 18 апреля включительно. Пасха в этом году приходится на 19 апреля.