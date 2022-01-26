Врачи рассказали о главных причинах сонливости

Мноиге люди сталкиваются с проблемой сонливости в течение дня. Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов и врач невролог-сомнолог Елена Царева рассказали, с чем может быть связано такое состояние. Об этом сообщило URA.ru.

По мнению специалистов, существует три основные причины, которые вызывают сонливость на протяжении дня. Первой из них является дефицит сна. В таких ситуациях человек спит значительно меньше, чем нуждается его организм. Две другие причины — проблемы физического и психологического характера.

«Потребность во сне может увеличиваться при психических или физических нагрузках, в том числе при вирусных заболеваниях. Если мы говорим про другие причины, то это может быть дефицит качества сна, когда его длительность нормальная, а глубина или эффективность страдает. Такое бывает при тревоге, депрессии», — отметила Елена Царева.

Проблемы с дыханием во время сна также могут вызывать сонливость. Так, например, храп вызывает прерывание дыхания. Из-за этого мозг не может расслабиться и спокойно уснуть.