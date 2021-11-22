Врачи рассказали о главных ошибках при лечении простуды

Немецкие врачи перечислили самые распространенные ошибки при лечении простуды. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на журнал Focus.

В первую очередь специалисты посоветовали не пользоваться назальными спреями, так как эти средства негативно сказываются на слизистой оболочке носа. Также такие лекарства могут вызывать привыкания. По словам врачей, лучше всего использовать назальные спреи не более недели. Также важно вывести средство из носа перед следующим применением, передали «Известия».

Кроме того, эксперты подчеркнули, что не стоит понижать температуру препаратами во время простуды. Температура должна сохраняться на отметке не ниже 38 градусов у детей и не ниже 38,5 градуса у взрослых.

«Жар помогает иммунной системе лучше справляться с болезнетворными микроорганизмами. Более высокие температуры ускоряют необходимые защитные реакции», — отметили специалисты.

Простуду важно долечивать. В период болезни лучше всего избегать активных физических нагрузок, сообщило РИА ФАН.

Стоит также избегать посещения сауны. В противном случае возможно нарушить терморегуляцию организма.