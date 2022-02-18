Врачи рассказали, о чем может говорить запах изо рта

Запах изо рта может свидетельствовать о значительных проблемах в организме. К такому выводу пришли эксперты Британского фонда печени. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на «Медик Форум».

Врачи предупредили о том, что если человек ведет нездоровый образ жизни, то риски заболеаний печени у них значительно возрастают. При этом происходит это даже в том случае, если человек не имеет пристрастия к алкоголю.

В таком случае запах может говорить накоплении жировых отложений в печени, которые приводят к циррозу и фиброзу. Кроме того, он может быть вызван наличием печеночной недостаточности или рубцевании тканей органа.