Врачи рассказали, на что могут указывать боли в желудке после еды

Боли в желудке каждый раз после еды могут быть тревожным симптомом. Медики рассказали, на что они могут указывать, для сайта «Мир 24».

Боль в верхнем отделе живота, появляющаяся каждый раз после еды, может быть симптомом функциональной диспепсии, обострения хронического гастрита или язвенной болезни, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Есакова. Терпеть такие боли не нужно: необходимо обратиться к врачу и пройти гастроскопию.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин добавил, что боли в желудке могут указывать даже на аппендицит, поскольку заболевания ЖКТ связаны между собой.

«Если это действительно заболевание именно желудка, то боли в животе начнутся постепенно. Таким образом организм реагирует на нарушения в организме и вредное действие на него, в частности применения всевозможных горечей, выработку соляной кислоты. Она токсически влияет на желудок, и он начинает сам себя переваривать», — пояснил специалист.