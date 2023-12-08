Здоровье 08 декабря 2023, 02:47 Врачи рассказали, кто больше всего подвержен деменции Невролог Новиков: одиночество повышает риск развития деменции Freepik

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Деменция или старческое слабоумие — болезнь, при которой атрофируются нейроны в коре головного мозга. Из-за этого человек перестает узнавать близких, теряет ранее приобретенные навыки и не может обходиться без посторонней помощи. Неврологи рассказали Lenta.ru, кто находится в зоне риска и как снизить вероятность развития деменции.

По данным ВОЗ, деменции подвержены люди старше 65 лет. Способствовать развитию заболевания может гипертония, диабет, ожирение, курение, алкоголизм, а также длительная депрессия. В числе факторов риска находится и одиночество — оно повышает вероятность развития деменции на 50%.

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По словам невролога Новикова, развитие старческого слабоумия могут ускорить токсическое воздействие наркотиков и некоторых лекарств, а также атеросклероз.

Чтобы снизить риск развития старческого слабоумия, нужно вести здоровый образ жизни: быть физически активным, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, хорошо высыпаться. Об этом рассказала невролог «СМ-Клиника» Валерия Морозик. Еще одно средство профилактики деменции — постоянная умственная активность. Мыслительный процесс формирует новые связи между клетками головного мозга. Социальная активность, встречи и друзьями и близкими также помогают снизить риск развития заболевания.

Ранее ученые Калифорнийского университета установили, что у жизнерадостных и инициативных людей реже диагностируется деменция.