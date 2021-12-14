Врачи рассказали, кому не стоит лечить простуду медом и лимоном

Мед, имбирь и лимон являются распространенными средствами для лечения простуды. Однако некоторым людям не рекомендуется употреблять их. Таким мнением поделился врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с Nation News.

В имбире, меде и лимоне содержится много витаминов и полезных веществ, которые благоприятно сказываются на работе иммунной системы. Однако злоупотребление медом может привести к слабости, сонливости и переизбытку веса.

«Главную опасность мед представляет для тех, у кого есть избыточный вес и заболевания пищеварительной системы, нарушение углеводного обмена. Гигантское поступление простых углеводов в организм — это опасно. Грозит лишним весом, слабостью, сонливостью, кариесом», — отметил эксперт.

Он подчеркнул также, что этот продукт может быть опасен для тех людей, которые подвержены риску диабета. Кислота, которая содержится в лимоне, раздражает желудочно-кишечный тракт. Особенно не стоит налегать на лимоны людям с гастритом.

Имбирь же заставляет систему пищеварения работать активнее, но в некоторых случаях вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом.