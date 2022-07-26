Врачи рассказали, кому могут быть полезны солнечные ванны

В летний период многие люди отправляются отдыхать на пляж, где принимают солнечные ванны. NEWS.ru узнал у врачей, для кого такой вид отдыха может быть полезен, а кому способен навредить.

По словам медиков, солнечный свет можно сравнить с ядом. В малых дозах воздействие ультрафиолета является полезным, а в больших — губительным. При этом жители средней полосы сталкиваются с недостатком витамина D, пояснила врач-дерматолог Татьяна Баллирано. Таким людям просто необходим отдых под солнечными лучами.

При этом избыток солнечного света способен вызывать развитие опухоли. Врач-косметолог, дерматолог Татьяна Егорова заявила, что особенно опасно воздействие солнца может быть для детей.

«Опасно вывозить детей в зону не своей инсоляции, например, московского ребенка — в Турцию или Египет. Риск возникновения меланомы возрастает во много тысяч раз. У детей до семи лет идет самый активный рост клеток. Если они подвергаются действию ультрафиолета, в них происходят мутации, которые „выстреливают“ в онкологию. Также высокий риск появления меланомы у людей, имеющих много родинок, если они подвергаются чрезмерной инсоляции», — рассказала эксперт.